Зеленский назначил главу департамента гостайны СБУ и уволил главного следователя

Президент Владимир Зеленский в четверг провел ряд кадровых перестановок в руководстве Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указах №812-820 от 7 ноября.

Назначен начальник Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Эта позиция была вакантна с конца августа после перевода Сергея Болдыря на другую должность. Вместо него назначен Игорь Носок.

Также назначены начальник управлений СБУ в Винницкой (Анатолий Денисенко), Волынской (Павел Данюков), Ивано-Франковской (Сергей Заяц), Полтавской (Евгений Борзилов), Тернопольской (Юрий Борейчук), Херсонской (Сергей Криворучко) областей.

Уволен начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. Он занимал эту должность всего четыре месяца - с июля 2019 года.

Уволен и глава СБУ в Днепропетровской области Андрей Олейник.