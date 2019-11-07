Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
В США назвали имя осведомителя, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским
В США назвали имя осведомителя, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
ГлавнаяПолитика

Зеленский назначил главу департамента гостайны СБУ и уволил главного следователя

Президент провел кадровые перестановки.

Зеленский назначил главу департамента гостайны СБУ и уволил главного следователя
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в четверг провел ряд кадровых перестановок в руководстве Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указах №812-820 от 7 ноября.

Назначен начальник Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Эта позиция была вакантна с конца августа после перевода Сергея Болдыря на другую должность. Вместо него назначен Игорь Носок.

Также назначены начальник управлений СБУ в Винницкой (Анатолий Денисенко), Волынской (Павел Данюков), Ивано-Франковской (Сергей Заяц), Полтавской (Евгений Борзилов), Тернопольской (Юрий Борейчук), Херсонской (Сергей Криворучко) областей. 

Уволен начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. Он занимал эту должность всего четыре месяца - с июля 2019 года.

Уволен и глава СБУ в Днепропетровской области Андрей Олейник.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также