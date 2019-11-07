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Пашинского не доставили в суд из-за "угрозы от российских спецслужб"

ГБР заявило, что жизни и здоровью экс-депутата угрожает опасность.

Пашинского не доставили в суд из-за "угрозы от российских спецслужб"
Фото: Макс Левин

В четверг в Святошинском районном суде Киева должен был состояться допрос бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского как свидетеля в деле об убийстве активистов Евромайдана.

Однако судья Сергей Дячук сообщил, что Пашинского не будет, потому что у ГБР появилась информация о возможной угрозе для его жизни, пишет агентство "Украинские новости".

"Нас информирует ГБР, что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, а потому перемещение подозреваемого являет небезопасным", - объявил судья позицию ГБР.

Источник издания в ГБР сообщил, что правоохранители получили оперативную информацию, в том числе путем "прослушки", о возможной угрозе жизни и здоровью Пашинскому "от российских спецслужб". В связи с этим было принято решение пока не везти экс-депутата из изолятора на судебное заседание.

Судья Дячук отметил, что допрос Пашинского по видеосвязи в четверг также невозможен, потому что необходимое оборудование поломалось.

В связи со сложившейся ситуацией допрос экс-депутата перенесли на 21 ноября - День достоинства и свободы.

Суд также подчеркнул, что стадия допроса свидетелей близится к завершению.

Напомним, что Пашинский находится под стражей по делу о ранении жителя одного из сел в Киевской области Вячеслава Химикуса.

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Источник: "Українські новини"
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