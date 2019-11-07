В Швейцарии территориальная оборона - это мост между гражданской и военной властями, - атташе посольства Швейцарии в Украине

При населении 8 млн человек в стране есть около 180 тысяч военных.

По словам атташе по вопросам обороны при посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине, полковника Урса Сульсера, существующая в Швейцарии система территориальной обороны является своего рода мостом между гражданской и военной властями.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала", организованного Институтом Горшенина совместно с Украинским институтом исследований безопасности.

“В Швейцарии при населении 8 млн человек есть около 180 тысяч военных. У нас есть система резервистов - 95% военных являются резервистами. После военного образования они продолжают гражданскую карьеру. И внутри вооруженных сил у нас есть система территориальной обороны, в 4 регионах Швейцарии. Их эмблема это мост - мост между гражданской и военной властью.

Они точно знают, где находятся объекты критической инфраструктуры - аэропорты, склады боеприпасов, госпитали. У них всегда есть доступ к телекоммуникациям, инженерные войска, которые приводятся в готовность в случае техногенных катастроф. У них также есть штаб и, когда гражданская власть не может решить проблему, они включаются в работу в своем регионе”, - сказал Ура Сульсер.