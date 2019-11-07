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Верховный Суд: ответственность за негативные последствия судебной реформы будет на Зеленском

"На этот раз будут нивелированы серьезные достижения последних четырех лет".

Верховный Суд: ответственность за негативные последствия судебной реформы будет на Зеленском
Фото: Макс Требухов

Верховный Суд прокомментировал вступление в силу закона о судебной реформе, который предусматривает сокращение половины его судей.

В заявлении ВС говорится, что парламент проигнорировал замечания судебной власти, международных партнеров, бизнес-ассоциаций, юридического сообщества, а поэтому политическая ответственность за возможные негативные последствия реформы будет лежать на депутатах и лично президенте Владимире Зеленском.

Верховный Суд заявил, что судебная реформа приведет к ухудшению доступа к правосудию в Украине, пренебрегает гарантиями судейской независимости, нарушает международные обязательства Украины и приведет к разбалансировке системы сдержек и противовесов.

"Судебная система не впервые сталкивается с наступлением на гарантии ее функционирования и с нарушением европейских стандартов независимости судебной власти, однако на этот раз будут нивелированы те серьезные достижения последних четырех лет, которые неоднократно положительно оценивались нашими международными партнерами, бизнес-средой и юридическим сообществом. Украина как демократическое и правовое государство должна воздерживаться от принятия неконституционных решений в любой сфере, а прежде всего, в защите прав и свобод человека", - заявила по этому поводу глава ВС Валентина Данишевская.

Напомним, что закон о судебной реформе предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (его еще предстоит сформировать) до 7 апреля 2020 года.

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