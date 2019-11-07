В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
ГлавнаяПолитика

Антикоррупционный суд арестовал Дубневича с залогом в 90 млн гривен

Нардеп взят под стражу в здании суда.

Антикоррупционный суд арестовал Дубневича с залогом в 90 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения народному депутату Украины 9 созыва Ярославу Дубневичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд апелляционной инстанции частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который настаивал на избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн. залога.

Дубневич был взят под стражу в здании суда.

Напомним, Ярослав Дубневич подозревается в нанесении убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн гривен.

2 ноября  ВАКС отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен.

Ярослав Дубневич стал первым депутатом 9 созыва, с которого сняли неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также