Украинская власть определила для себя амбициозные цели, - представитель МВФ

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс прокомментировал состояние переговоров с Украиной по новой трехлетней программе для Украины.

"Обсуждение продолжается. Достаточно часто требуется время, чтобы согласовать пакет мер, которые может поддержать программа МВФ", - заявил Райс во время общения с прессой в четверг.

По информации Голоса Америки, представитель МВФ подчеркнул, что украинская власть определила для себя амбициозные цели.

"После нынешних выборов власть имеет возможность продвигать необходимые реформы. Они поставили для себя достаточно амбициозные цели по трансформации экономики", - добавил он.

Райс назвал вопросы банковского сектора среди основных обсуждаемых тем.

Бюджетные расходы на спасение банковской сферы должны быть минимальными, считают в МВФ. Потери, которые понесла Украина от закрытия большого количества банков, не должны лечь на плечи налогоплательщиков.

"Чрезвычайно важны ключевые реформы, обеспечивающие независимость центрального банка и финансовой стабильности а также принятие всех мер по минимизации бюджетных расходов от банковского сектора", - отметил Райс.

Кроме банковской сферы, Райс акцентировал на других важных для переговоров о новой программе МВФ в Украине вопросах.

"Был достигнут прогресс по обсуждению фискальной и монетарной политики, - заявил Райс. - Мы считаем, что Украина должна продвигать некоторые структурные реформы по улучшению управления, преодолению коррупции и уменьшению роли государства и олигархов, продолжая воплощать соответствующую фискальную и монетарную политику и поддерживать макростабильность".

18 октября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал приезд миссии МВФ в Украину "в ближайшие недели". Информацию о возвращении миссии Фонда в Киев подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что Гончарук рассчитывает подписать новую программу сотрудничества с МВФ в декабре.