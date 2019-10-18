Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в течении ближайших недель.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Только что директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил, что в течение ближайших недель миссия МВФ возвращается в Украину. Продолжаем активное сотрудничество для выработки политик, направленных на удержание макроэкономической стабильности, прорыв в структурных реформах и существенное усиление потенциала отечественной экономики", - написал Милованов в фейсбуке.

Информацию о возвращении миссии Фонда в Киев подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Хорошие новости из США! Украинская делегация достигла положительного прогресса в переговорах с нашими международными партнерами.

Несколько тезисов от директора Европейского департамента МВФ Пола Томсона об Украине:

- предварительные 2 программы были достаточно успешными;

- в Украине значительный прогресс в достижении макростабильности;

- экономический рост является достаточно хорошим, но должны расти больше.

Переговоры с МВФ в активной стадии!", - написал премьер на своей странице в фейсбуке.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает подписать новую программу сотрудничества с МВФ в декабре.

Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что переговоры с Фондом о новой программе находятся в активной фазе, хотя ранее СМИ сообщали, что миссия покинула Украину без особого результата. При этом, МВФ начал обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования и выступил за ускорение судебной реформы и сокращение роли олигархов в экономике.

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе сотрудничества с МВФ объемом около $1,4 млрд.