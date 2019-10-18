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США ввели торговые пошлины против Евросоюза на $7,5 млрд

Под штрафные санкции попали французское вино, шотландское виски, итальянский пармезан.

США ввели торговые пошлины против Евросоюза на $7,5 млрд
Международный контейнерный терминал Аоми, порт для импорта и экспорта товаров в Токио, Япония, 18 мая 2017.
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты Америки ввели торговые пошлины против Европейского Союза на сумму $7,5 млрд.

Как отмечает DW, под 25%-ную пошлину попали французское вино, итальянский пармезан, испанское оливковое масло, шотландское виски. Импорт самолетов в США отныне облагается дополнительной пошлиной в размере 10%.

США объявили о введении штрафных пошлин в начале октября в отместку за незаконные субсидии Евросоюза для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж Всемирной торговой организации разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму в 7,5 млрд долларов.

Теперь Брюссель угрожает США ответными мерами, поскольку тот же арбитраж ВТО встал на сторону ЕС в аналогичном конфликте вокруг американских субсидий для концерна Boeing. Поскольку официальное постановление ВТО по этому спору ожидается в 2020 году, то Брюссель может уже в будущем году ввести штрафные пошлины в аналогичном объеме на американские товары.

В результате штрафных санкций европейские продукты в США резко подорожают. Нампример, пармезан будет стоить уже не 40, а 45 долларов за килограмм.

В 2018 году объем торговли между США и ЕС, по данным США, составил около 1,3 трлн долларов. Для США страны ЕС в целом являются важнейшим рынком сбыта.

Торговые отношения между сторонами могут еще более обостриться уже в середине ноября, поскольку администрация США в это время собирается принять решение о введении штрафных санкций на автомобили из Евросоюза.

Напомним, что мировая экономика замедляется из-за торговых войн.

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