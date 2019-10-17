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Бывший начальник закупок "Укрзализныци" пошел под суд

Второе дело о закупке дизтоплива в УЗ ушло в ВАКС.

Бывший начальник закупок "Укрзализныци" пошел под суд
Фото: Александр Рудоманов

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против бывшего начальника филиала "Центр обеспечения производства" и его заместителя в 2015-2016 годах.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Имена подсудимых не указаны, по данным издания "Слово и дило", речь идет о бывшем начальнике ЦОП Александре Кулаке и его бывшем заместителе Данииле Мизине.

В декабре 2015 года и марте 2016 года ЦОП получил от компании 30 тысяч тонн дизеля в долг, обязавшись вернуть его до 1 марта и 1 мая 2016 года соответственно. Штраф за каждый день просрочки составлял 2-2,7 млн гривен.

Возвращать топливо филиал начал только 29 марта 2016 года, но следствие считает, что должностные лица ЦОП сознательно затянули этот процесс, потому что уже 18 марта имелся подписанный контракт на поставку дизтоплива.

К тому же топливо одолжила та же компания, которая выиграла конкурс на его поставку, то есть возвращение могло быть быстрым.

Однако возвращать дизель стали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено и обвинительный акт по которому находится в суде.

В результате этих действий государство понесло убытки на 39,8 млн гривен.

Подозреваемым инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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