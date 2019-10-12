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Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества

Недвижимость будут продавать или сдавать в аренду через интернет.

Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров поручил "Нафтогазу", "Укрзализныце", "Укрпочте" и ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, а также балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования.

Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания, которое состоялось вечером 12 октября.

Цель аудита - определиться с целесообразностью содержания избыточного имущества, исходя из стратегических планов развития.

Имущество, которое признают избыточным или непрофильным, нужно будет продать или сдать в аренду через "Prozorro.Продажи".

Напомним, раньше законодательство запрещало стратегическим госпредприятиям, которые не подлежат приватизации, отчуждать недвижимость и имущество, в том числе продавать на аукционах, передавать его в аренду или бесплатное пользование. В результате непрофильные помещения простаивали годами. В "Укрпочте" рассказывали, что предприятие не использует более 20% имущества, внесенного в уставный капитал.

Ситуация изменилась в начале октября, когда Верховная Рада приняла законопроект, отменяющий список предприятий, не подлежащих приватизации.

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