На освободившееся место в Совете НБУ претендуют 23 человека

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 16 октября проведет открытое заседание, на котором будут обсуждать кандидаты на вакантную должность члена Совета Национального банка.

Об этом говорится на сайте комитета.

Это место освободилось после назначения заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства.

По данным комитета, на вакансию претендуют 23 кандидата. Среди них есть ряд известных лиц, в первую очередь - Виктор Пинзеник, дважды занимавший пост министра финансов и бывший депутатом Верховной Рады семи созывов.

Как и в 2015 году, на пост в Совете НБУ пробуется бывший народный депутат, глава совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин. Он более десяти лет возглавлял банк "Ажио", который в 2016 году обанкротился под названием Фидобанк.

В списке есть еще несколько бывших народных депутатов (Василий Горбаль, Павел Ризаненко, Виктор Суслов, Игорь Корнийчук) и банкиров (Дмитрий Гриджук, Анатолий Денисенко, Наталья Зубрицкая, Олег Кобзев, Евстахия Лехицкая, Сергей Цыбин).

Напомним, в июле 2016 года Верховная Рада изменила состав Совета НБУ, назначив туда Веру Рычаковскую (на 4 года), Тимофея Милованова (на 5 лет), Елену Щербакову (на 6 лет) и Виктора Козюка (на 7 лет). В сентябре 2019 года Милованова уволили досрочно в связи с назначением в Кабмин.

Согласно закону "О Национальном банке Украины", в состав совета НБУ входят четыре члена от Верховной Рады, четыре члена от Президента Украины, а также глава НБУ по должности.