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"Укравтодор" подписал контракт на строительство объездной Ровно за 746 млн гривен

Планируется построить 6 километров новой дороги.

"Укравтодор" подписал контракт на строительство объездной Ровно за 746 млн гривен
Фото: facebook.com/RivneSAD

Служба автомобильных дорог в Ровенской области в пятницу подписала договор с белорусским подрядчиком "Дорожно-строительный трест №2 г.Гомель" на строительство объездной дороги города Ровно за 746 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САД.

Это один из крупнейших тендеров, которые проводились в Ровенской области.

Первый 6-километровый участок трассы должен связать дороги Н-25 (Городище - Ровно - Староконстантинов) и Т-18-32 (Ходосы - Кустин). Его начнут строить в 2020 году.

В целом протяженность дороги составит 14,2 км. Планируется построить развязку возле села Малый Житин, новый шестикилометровый участок до села Хотин, реконструировать 4 километра дороги до завода "Ровноазот" и провести текущий ремонт еще 4 км до трассы Н-22 (Устилуг - Луцк - Ровно).

Согласно условиям контракта, технический надзор при выполнении дорожных работ осуществляется с помощью так называемой Службы инженера (FIDIC), то есть независимого юридического лица. Такой подход позволяет обеспечить высокое качество строительных работ, он применяется в большинстве европейских стран.

Северная объездная позволит освободить Ровно от транзитных автомобилей, следующих по трассе М-06 из Житомира и Киева в направлении Луцка и КПП "Устилуг" по трассе Н-22. Вывод значительного потока транзитного транспорта за пределы города за счет строительства северной объездной дороги позволит разгрузить городские улицы, уберечь их от разрушения, а также будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации в городе и развитию города Ровно как важного транспортного узла.

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