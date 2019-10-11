ДТЭК начала сотрудничество с национальной хорватской энергокомпанией

Компания ДТЭК начала сотрудничество с национальной энергетической компанией Хорватии HEP d.d. (Hrvatska elektroprivreda d.d.), в рамках которого планирует начать поставки электроэнергии до конца текущего года. Соответствующий меморандум был подписан 10 октября 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте ДТЭК.

Меморандум предусматривает возможности в сфере торговли энергетическими ресурсами, реализации совместных проектов на зарубежных рынках, в том числе, инвестиции в энергетические активы.

«Первым шагом в рамках сотрудничества ДТЭК с HEP d.d. планируется тестовая поставка электроэнергии дочерней компанией DTEK Hungary Power Trade хорватской компании в объеме до 2,5 тыс. МВт-ч в октябре этого года. В следующем году объем торговли может составить до 1,3 млн МВт-ч», - сообщает ДТЭК.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что компания уже сотрудничает с более 20 европейскими компаниями в сфере трейдинга энергоресурсами, что подтверждает статус ДТЭК как надежного международного партнера. По его словам, подписание меморандума о сотрудничестве с компанией HEP d.d., лидером энергетики Хорватии, это очередной шаг в расширении присутствия ДТЭК на европейских энергетических рынках. И это еще один этап на пути сближения украинской и европейской энергосистем, что является залогом укрепления энергетической безопасности Украины.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.