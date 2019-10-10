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Созданную украинцами IT-компанию оценили более $1 млрд

Grammarly создает онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке.

Созданную украинцами IT-компанию оценили более $1 млрд
Макс Литвин и Алекс Шевченко
Фото: ain.ua

Созданная украинцами IT-компания Grammarly, которая разрабатывает коммуникационного ассистента, привлекла $90 млн инвестиций.

Таким образом, на счету Grammarly суммарно уже $200 млн инвестиций. По данным TechCrunch, компанию официально оценили  в более $1 млрд, пишет AIN.ua.

Grammarly создает онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке.

Привлеченные средства в компании планируют вложить в дальнейшее совершенствование технологии. Компания планирует расширяться и выводить Grammarly на большее количество платформ. Сейчас программу можно использовать через расширение браузера, через веб-сайт, мобильное приложения, а также через Microsoft Office.

Компанию основали в 2009 году в Киеве украинцы Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. Через два года к ним присоединился Брэд Гувер.

Grammarly прибыльна, начиная с 2011 года.

Как сообщают в компании, с момента первого раунда инвестиций в мае 2017 года Grammarly увеличила количество пользователей больше чем втрое - сегодня их более 20 млн.

Grammarly также растет по количеству сотрудников. Компания открыла свой четвертый офис в канадском Ванкувере и вдвое увеличила количество членов команды в офисах в Киеве, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

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