Турчинов: украинская выставка "Оружие и безопасность" должна стать главной в Восточной Европе

Фото: пресс-служба Турчинова

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает, что украинская выставка вооружений, военной и специальной техники "Оружие и безопасность" должна стать главной в Восточной Европе.

Об этом он сказал журналистам после посещения выставки, которая проходит в эти дни в Киеве.

Фото: пресс-служба Турчинова

"Украина имеет все основания для того, чтобы "Оружие и безопасность" стала главной специализированной выставочной площадкой Восточной Европы", - цитирует Турчинова его пресс-служба

По словам Турчинова, среди участников выставки каждый год растет количество украинских частных предприятий. "Не только мощные государственные производства, но и компании из негосударственного сегмента экономики начинают выпускать очень качественное оружие и военную технику", - подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Турчинова

Он отметил, что впервые на выставке представлен новый украинский мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", "который вызвал значительный интерес военных экспертов из многих стран".

"Национальный оборонно-промышленный комплекс позволяет обеспечить современным оружием и военной техникой наши ВСУ и поднять на более высокий уровень экспортный потенциал страны. Эти задачи были и должны оставаться главным приоритетом для сектора безопасности и обороны Украины", - резюмировал Турчинов.

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Фото: пресс-служба Турчинова

Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность" проходит в Киеве 16-й год подряд. Она открылась 8 октября и продлится до 11 октября.