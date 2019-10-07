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Турчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решение

Он считает, что Пашинский поступил адекватно во время инцидента.

Турчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решение
Фото: Макс Левин

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который приходил в суд поддержать экс-нардепа Сергея Пашинского, считает решение об его аресте политически ангажированным. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения. Без каких-либо оснований – вы в суде это слышали – никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет", - сказал он журналистам.

Турчинов убежден, что реакция Пашинского во время инцидента "была адекватной: он защитил свою жизнь и жизнь, и честь своей супруги".

Напомним, сегодня, 7 октября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал Пашинского до 4 декабря 2019 года.

Экс-нардепу вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, произошедшим 31 декабря 2016 года, когда он выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

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