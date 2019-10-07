Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года. Об этом заявила следственная судья Олеся Батрин после возвращения из совещательной комнаты, сообщает корреспондент LB.UA.

На судебном заседании прокурор ГПУ Елена Панасенко отметила, что доказательствами совершения Пашинским преступления являются протоколы допроса свидетелей, а также протоколы проведения экспертиз. Кроме того, прокурор считает, что избрание меры пресечения в виде содержания под стражей обусловлено тем, что подозреваемый может покинуть территорию страны или влиять на досудебное расследование.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Пашинскому в виде ареста, без альтернативы.

Вместе с тем, один из адвокатов Пашинского Андрей Федур отметил, что в ходатайстве нет ни одного доказательства того, что Пашинский совершил умышленное преступление, а также того, что экс-нардеп как-либо влиял на следствие.

Федур также напомнил, что дело расследовалось почти три года. И было закрыто процессуальным прокурором 18 марта 2019 года из-за отсутствия состава преступления. А 11 сентября этого года заместитель генпрокурора Сергей Кизь отменил постановление о закрытии уголовного производства.

Сам Пашинский вкратце рассказал обстоятельства инцидента 31 декабря 2016 года. А также сказал, что связывает возобновление дела с желанием отомстить ему Андрея Портнова.

"Он (Портнов - LB.ua) сказал, что как только получит контроль над ними (показывая на прокуроров), то он меня посадит", - сказал Пашинский.

"Я ни разу не уклонился от следственных действий. Я прошел полиграф, более 50 часов различных следственных действий ..." - отметил Пашинский.

Напомним, 4 октября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Сергею Пашинскому. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.