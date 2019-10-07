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Путин в день рождения поднял себе, Медведеву и другим чиновникам зарплаты

Зарплаты увеличиваются с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Путин в день рождения поднял себе, Медведеву и другим чиновникам зарплаты
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин подписал несколько указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности РФ. Об этом сообщает "РБК".

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, зарплата президента России и главы правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Таким же образом повышаются зарплаты министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее. Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих госдолжности РФ в дипломатических представительствах и представительствах России при международных организациях.

Отдельными указами на 4,3% с 1 октября повышена зарплата главы Следственного комитета и генпрокурора.

Ранее Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплат дипломатическим работникам и остальным сотрудникам МИДа, а также федеральным госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что повышение — это «плановая индексация».

В марте глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников и федеральных госслужащих с 1 октября 2019 года.

По данным Росстата, средний оклад федеральных госслужащих в 2018 году вырос на 5,4%, превысив 126 тыс. руб. Это в три раза выше средней зарплаты россиян по итогам прошлого года.

Напомним, сегодня, в день рождения Путина под посольством РФ в Киеве состоялась акция-перформанс "Суд над Путиным". В рамках импровизированного процесса над человеком, одетым в тюремную робу и маску Путина, российского президента объявили военным преступником. Чучелу российского президента вынесли приговор в виде десяти пожизненных сроков.

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