Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
ГлавнаяПолитика

Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнеса

Но выступает против оружия и легких наркотиков.

Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнеса
Фото: Макс Требухов

Глава Национальной полиции Игорь Клименко выступает за легализацию проституции. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", - отметил Клименко.

Также, по его мнению, находится в руках государства должен игорный бизнес и четко контролироваться государством.

Вместе с тем, считает глава Нацполиции, общество не готово к легализации легких наркотиков.

"Я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - отметил Клименко.

Также дискуссий требует легализация оружия.

"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это – после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - резюмировал руководитель полиции.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко выступил против легализации проституции. По его мнению, это не уменьшит криминализацию этой сферы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также