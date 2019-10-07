Полиция запускает группы реагирования на домашнее насилие по всей Украине

Национальная полиция запускает специальные группы реагирования, которые будут выезжать исключительно на вызовы по домашнему насилию. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Пилотный проект под названием «Полина» (сокращенно от «полиция против насилия» - ред.). был запущен в 2017 году в трех регионах. Исходя из положительных результатов, его планируют теперь запустить по всей Украине.

"С 2017года этот проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области. Думаю, совсем скоро дадим старт «Полине» по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны.

Он запущен не так давно, но первые результаты уже достаточно убедительно показали необходимость этого проекта. Для более эффективной работы требуется специальная подготовка сотрудников, поскольку бывают случаи, когда они не совсем понимают, с чем столкнутся. Случались ножевые ранения от одного из участников конфликта, потому что полицейский не всегда правильно оценивает обстоятельства, когда едет на семейный конфликт. А им там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные. Поэтому сейчас работаем над этой системой реагирования", - отметил Клименко.

Кроме того, по его словам, с введением подразделений, которые будут заниматься противодействием домашнему насилию - совместно с иностранными партнерами - планируется и введение общенациональной базы данных с системой синих, желтых и красных карточек – в соответствии с уровнем насилия в семье. Наличие в досье агрессора таких карточек, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела.

"Проблема на самом деле в другом! Когда полиция приезжает на вызов по домашнему насилию, женщины часто отказываются подавать заявление или забирают его через день-другой... Боятся. И здесь уже никакой закон не поможет. Уровень самосознания граждан должен расти, признание существования этой проблемы, готовность бороться вместе с нами, – вот что важно", - резюмировал глава Нацполиции.