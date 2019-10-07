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​Зеленский назначил членами набсовета "Укроборонпрома" своего помощника Ермака и гендиректора "Укрпочты" Смелянского

Указ опубликован на сайте президента.

​Зеленский назначил членами набсовета "Укроборонпрома" своего помощника Ермака и гендиректора "Укрпочты" Смелянского
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №734 от 7 октября.

Кроме того, Зеленский назначил гендиректора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского членом набсовета "Укроборонпрома" по согласованию.

Также, указом прекращены полномочия члена наблюдательного совета председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 30 сентября Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома" - им стал бывший министр экономразвития Айварас Абромавичус.

25 сентября госконцерн "Укроборонпром" заявил, что намерен трансформироваться в холдинговую компанию.

"Укроборонпром" создан в декабре 2010 года, в его состав входит 105 предприятий военно-промышленного комплекса.

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