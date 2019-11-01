Абромавичус взял в "Укроборонпром" своего бывшего зама по Минэкономики

Заместителем генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению назначен Руслан Корж, бывший замминистра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса - нынешнего главы госконцерна.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

"В команде "Укроборонпрома" долгожданное назначение… Руслану очень близка эта тема. Он начинал карьеру на "Антонове". Образование получил в Kellogg School of Management. 19 лет работал в крупнейшей консалтинговой компании A.T. Kearney, занимаясь разработкой стратегий и управлением изменениями. Включая корпорации авиационной сферы и двигателестроения", - написал он.

В зоне ответственности Коржа будут 32 предприятия, которые занимаются производством, ремонтом, приборостроением и конструкторскими разработками, включая ГП "Антонов" и КБ "Луч".

"В цифрах это 33 600 человек и около 20 млрд гривен годовой выручки. Вся эта отрасль должна вырваться из мрака и найти перспективу", - подчеркнул Бондарь.

По его словам, состояние этой индустрии "плачевное", финансирование программ отсутствует, последний самолет построен пять лет назад, трудовые штаты раздуты, средняя зарплата 14 тыс. гривен.

На сайте "Укроборонпрома" отмечается, что основными направлениями работы нового замгендиректора станут возобновление серийного выпуска самолетов в Киеве и Харькове, определение приоритетных программ по самолетам и двигателям, обеспечение их программным менеджментом и эффективным финансированием.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский уволил Павла Букина с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил на эту должность экс-министра экономразвития, бывшего главу набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. По его словам, "Укроборонпром" планирует нарастить экспорт до 2 млрд долларов в следующие пять лет.