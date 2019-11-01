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​Полиция и ГБР расследуют факты пыток и сексуального насилия в одесском приюте

Психологи определили состояние детей как критическое.

​Полиция и ГБР расследуют факты пыток и сексуального насилия в одесском приюте
Фото: hayeli.am

Главное управление Национальной полиции в Одесской области и Госбюро расследований открыли уголовное производство по факту пыток и сексуального насилия в отношении воспитанников областного центра социально-психологической реабилитации детей (до 2018 года - приют "Свитанок").

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, которая взяла на контроль ход расследования.

Производство открыто по ч. 1 ст. 127, части 1 ст. 137, части 3 ст. 152 и части 2 ст. 365 Уголовного Кодекса (пытки, ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица и превышение власти).

"Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, а также унижении, насилии в отношении несовершеннолетних. Эта проверка позволит установить объективные обстоятельства, причины совершения этих бесчеловечных действий, выявить виновных лиц и как можно быстрее направить дело в суд", - заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

В Одесской облгосадминистрации рассказали, что недавно в учреждении побывала группа психологов. Специалисты изучили психоэмоциональное состояние воспитанников и сделали неутешительное заключение, пишет местный сайт "Думская".

"Они (психологи, - Ред.) определили состояние детей как критическое и требующее оперативного вмешательства. За последний месяц территорию учреждения покинули семеро детей. Один из воспитанников находился в остром психологическом состоянии. Шестеро детей пребывали в учреждении более девяти месяцев. Таким образом, нарушалось их право на воспитание в семье", - сообщили в ОГА.

Напомним, в марте уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о грубых нарушениях в Центре социально-психологической реабилитации в Одессе. По данным отчета, дети в ребцентре живут в условиях, приближенных к тюремным.

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