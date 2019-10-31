Народные депутаты от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов заявили о незаконности демонтажа барельефа маршалу Жукову на стене здания областного военкомата в Одессе.

В связи со сносом барельефа Жукову Артем Дмитрук напомнил, что "все памятники и монументы – это часть культурного наследия, обладающего огромной ценностью для нас".

"И не важно, кто на них запечатлен: Жуков, Пушкин, Гоголь или Шевченко. Ценности и смыслы, воплощенные в памятники прошлого становятся важным фактором при построении современной культуры. Без прошлого нет будущего! Давайте чтить мнение всех жителей Украины, от Одессы до Чернигова, Киева, от Львова до Харькова", - написал нардеп в соцсети.

"Барельеф маршалу Жукову не подлежит сносу по закону о декоммунизации!", - заявил Алексей Леонов, ссылаясь на ст. 1 ч. 4 п. «д» и «е» закона о декоммунизации.

Нардеп подчеркнул, что решение о сносе памятников, мемориалов и т.д. должно быть принято после проведения общественных слушаний и консультаций.

"Именно общество, а не любые отдельные общественные организации должны достигать сбалансированного решения, которое бы удовлетворило все стороны", - написал он в своем инстаграме.

Нардеп сообщил, что готовит депутатское обращение к мэру Одессы с требованием срочно организовать рабочую группу для обсуждения этого и подобных случаев, а также к руководителю ГУ Национальной полиции в Одесской области с требованием дать правовую оценку действиям членов общественной организации "Національний спротив", которые участвовали в сносе барельефа маршалу Жукову со стены здания областного военкомата.

По информации Думской, работы по демонтажу барельефа провели представители общественной организации "Національний спротив". Они предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины, в котором говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака, который подпадает под закон о декоммунизации, силами и средствами указанной общественной организации и предлагает передать барельеф после демонтажа в надлежащем виде в хранилище музея Южного оперативного командования.

Ранее в Одессе активисты демонтировали бюст маршала, стоявший на углу проспектов Небесной сотни и Глушко, а мемориальную доску Жукову на стене дома по Дворянской улице, где жил советский деятель, разбили неизвестные.

Напомним, в июле власти Харькова восстановили памятник советскому маршалу Жукову. Горсовет Харькова также решил вернуть имя советского полководца проспекту генерала Григоренко.

Георгий Жуков подпадает под декоммунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.