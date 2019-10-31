Народные депутаты от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов заявили о незаконности демонтажа барельефа маршалу Жукову на стене здания областного военкомата в Одессе.
В связи со сносом барельефа Жукову Артем Дмитрук напомнил, что "все памятники и монументы – это часть культурного наследия, обладающего огромной ценностью для нас".
"И не важно, кто на них запечатлен: Жуков, Пушкин, Гоголь или Шевченко. Ценности и смыслы, воплощенные в памятники прошлого становятся важным фактором при построении современной культуры. Без прошлого нет будущего! Давайте чтить мнение всех жителей Украины, от Одессы до Чернигова, Киева, от Львова до Харькова", - написал нардеп в соцсети.
"Барельеф маршалу Жукову не подлежит сносу по закону о декоммунизации!", - заявил Алексей Леонов, ссылаясь на ст. 1 ч. 4 п. «д» и «е» закона о декоммунизации.
Нардеп подчеркнул, что решение о сносе памятников, мемориалов и т.д. должно быть принято после проведения общественных слушаний и консультаций.
"Именно общество, а не любые отдельные общественные организации должны достигать сбалансированного решения, которое бы удовлетворило все стороны", - написал он в своем инстаграме.
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Щодо ситуації з демонтажем в Одесі барельєфа маршалу Жукову зі стіни будівлі обласного військкомату по вулиці Канатній, 87. 1️⃣✅Нагадаю, за ст. 1 ч. 4 п. «д» і «е» Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» робиться виняток для випадків, коли такі історичні пам'ятки «пов'язані з опором і вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури». 2️⃣⚠️Отже, барельєф маршалу Жукову не підлягає знесенню за законом про декомунізацію! Я вже не кажу про зачеплені почуття іншої частини мешканців Одеси, для яких барельєф маршалу Жукову має значення. Особисто я вважаю, у будь-якому випадку, рішення про знесення пам‘ятників, меморіалів тощо повинно бути ухвалено після проведення громадських слухань і консультацій. Саме громада, а не будь-які окремі громадські організації повинні досягати збалансованого рішення, яке б задовольнило всі сторони. Нажаль, місцева влада Одеси вже давно просто спостерігає за відвертим вандалізмом від окремих так званих громадських організацій, які знищують культурний спадок нашого міста. Готую депутатське звернення до мера Одеси @truhanov_official з вимогою терміново організувати робочу групу, куди увійдуть громадські організації, небайдужі мешканці міста та депутати-мажоритарники Одеси для обговорення цього та майбутніх подібних випадків❗️ 3️⃣Ми повинні запровадити нову якість діалогу між одеситами та владою. 4️⃣Також, готую депутатське звернення до керівника ГУ Національної поліції в Одеській області Олегу Беху з вимогою надати правову оцінку діям членів громадської організації «Національний опір», які брали участь у знесенні барельєфа маршалу Жукову зі стіни будівлі обласного військкомату по вулиці Канатній, 87.
Нардеп сообщил, что готовит депутатское обращение к мэру Одессы с требованием срочно организовать рабочую группу для обсуждения этого и подобных случаев, а также к руководителю ГУ Национальной полиции в Одесской области с требованием дать правовую оценку действиям членов общественной организации "Національний спротив", которые участвовали в сносе барельефа маршалу Жукову со стены здания областного военкомата.
По информации Думской, работы по демонтажу барельефа провели представители общественной организации "Національний спротив". Они предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины, в котором говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака, который подпадает под закон о декоммунизации, силами и средствами указанной общественной организации и предлагает передать барельеф после демонтажа в надлежащем виде в хранилище музея Южного оперативного командования.
Ранее в Одессе активисты демонтировали бюст маршала, стоявший на углу проспектов Небесной сотни и Глушко, а мемориальную доску Жукову на стене дома по Дворянской улице, где жил советский деятель, разбили неизвестные.
Напомним, в июле власти Харькова восстановили памятник советскому маршалу Жукову. Горсовет Харькова также решил вернуть имя советского полководца проспекту генерала Григоренко.
Георгий Жуков подпадает под декоммунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.