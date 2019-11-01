Экс-нардепа Рудьковского отправили под суд в России

Московский городской суд рассмотрит дело бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - говорится в сообщении.

По версии российского следствия, в июне 2014 года Рудьковский, являясь депутатом Рады, "совместно с неустановленными лицами из числа активистов организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство в Киеве".

В российской Генпрокуратуре заявляют, что целью нападения было "осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами".

Напомним, в сентябре 2018 года Рудьковский был задержан на территории РФ и заключен под стражу. В ноябре его отправляли на психиатрическую экспертизу.

Экс-нардеп эмигрировал из Украины в 2014 году. В мае 2018 года сообщалось о его задержании в Дубае.