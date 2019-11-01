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Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"

Президент приезжал в город представлять нового губернатора.

Фото: facebook.com/tarasTYLAsavchuk

Президента Владимира Зеленского, который в пятницу приехал в Тернополь представлять нового губернатора, при входе в здание областной администрации встретили криками "Позор".

Видео встречи, которую устроили представители "Национального корпуса" и движения "Нет капитуляции", обнародовал местный журналист Тарас Савчук.

"Не лучше были и проводы", - добавляет местное издание "0352".

Президента окружили агрессивно настроенные молодые люди с требованием ответить на вопросы, чей Крым, чей Донбасс и как будут наказаны депутаты из "Слуги народа", освиставшие депутата-добровольца Яну Зинкевич.

Зеленский сказал, что с политической ориентацией у него все в порядке, и Крым и Донбасс для него - это Украина.

"А что касается криков, то нужно будет как следует изучить этот вопрос. Я считаю, что нельзя в Верховной Раде кричать «Позор!». Я когда сегодня заходил, внизу мне тоже кричали «Позор!». Я ведь не ниже народного депутата, это неправильно такое кричать. Мне так кажется. По Яне - я разберусь, что там было, я не видел. Может депутаты не к ней кричали", - сказал Зеленский.

Напомним, что накануне глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде" рассказал, что Зеленский "очень болезненно воспринимает" критику и устал от негатива.

На прошлой неделе в The New Yorker вышла большая статья о Зеленском, в котором лайкозависимость названа одна из слабостей президента.

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