​Источник в "Слуге народа": 90%, что Яременко уберут с поста главы внешнеполитического комитета Рады

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко с 90% вероятностью будет уволен с этой должности.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции.

"90%, что мы все-таки уберём Яременко с поста руководителя такого важного Комитета. Сегодня заседания фракции по этому вопросу не будет", - сказал он.

Депутат также отметил, что внутри фракции появилась информация, что решение по этому вопросу будет принимать президент.

"Решение будет принимать первый (президент Владимир Зеленский, - ред.). А мы как члены фракции, его уже легализируем", - добавил он.

Напомним, ранее три оппозиционные фракции потребовали отстранения Яременко.

30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

На следующий день Яременко обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.