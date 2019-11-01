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Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета

"Поведение нашего коллеги является неприемлемым и недопустимым".

Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
Фото: Макс Требухов

Три оппозиционные фракции потребовали отстранения нардепа Богдана Яременко, которого сфотографировали за перепиской с секс-работницей (хотя он называет это постановкой), с поста главы внешнеполитического комитета. 

Об этом с трибуны Верховной Рады Украины заявил представитель фракции "Голос" Сергей Рахманин

"От имени трёх фракций - "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" - заявляю: мы считаем, что авторитету парламента как высшего законодательного и коллегиального органа, нанесен существенный ущерб. Поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое, по нашему взгляду, носило элементы обвинений в адрес всего законодательного органа и угрозы журналистам, является неприемлемым и недопустимым", - заявил он. 

Рахманин подчеркнул, что "общая позиция трех фракций заключается в необходимости поставит перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания Яркменко на должности главы такого важного комитета, как комитет по вопросам международных связей.

"Мы считаем, что депутатский корпус и руководство Верховной Рады должным образом оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы", - сказал Рахманин.

Депутат выразил надежду, что, "зная Владимира Яременко много лет, он не будет дожидаться оценки коллег, сам сделает единственно возможный и правильный шаг".

Напомним, 30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Потом он извинился перед перед женой, детьми и президентом Владимиром Зеленским. А потом обвинил журналистов в краже его личных данных.

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