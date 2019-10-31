Рада выделила дополнительно 1,4 млрд гривен на зарплаты военным и 1 млрд гривен - шахтерам в 2019

Верховная Рада выделила дополнительно 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен - шахтерам в 2019 году.

За принятие законопроекта №2283 в целом о внесении изменений в госбюджет на 2019 год проголосовал 291 депутат при минимально необходимых 226.

Изменения увеличивают финансирование по отдельным бюджетным программам.

В частности на программу "Реструктуризация угольных шахт" выделено дополнительное финансирование в сумме 1,0 млрд гривен.

Учитывая приоритетность обеспечения обороны Украины правительство повысило уровень денежного обеспечения военнослужащих (расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд гривен).

Также на 500 млн гривен увеличено финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По предложению Министерства социальной политики повышено на 354,6 млн гривен финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

На 787,0 млн гривен увеличено финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью.

По предложению Министерства развития общин и территорий увеличены на 300,0 млн гривен расходы на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья и на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья - 200,0 млн гривен за счет уменьшения Государственного фонда регионального развития.

Из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн гривен.