Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Израиль закрыл посольства по всему миру
Израиль закрыл посольства по всему миру
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
ГлавнаяПолитика

Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок

"Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам".

Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Фото: Рада ТВ

Депутатка Верховной Рады Анна Скороход расплакалась на пленарном заседании из-за игнорирования ее правок.

Это произошло во время рассмотрения законопроекта №2239-1 по анбандлингу газотранспортной системы.

"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то походит и говорит: перестань их подавать", - сказала депутатка в слезах.

"Вчера на комитете мы достигли каких-то договоренностей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не были достигнуты", - продолжила она.

Разумкову пришлось попросить ее не плакать, и правки начали ставить на подтверждение.

Напомним, что 29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджеркой строительного комбината "Прогресс". Ее называют гражданской супругой российского банкира Алексея Алякина, сбежавшего в Украину.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также