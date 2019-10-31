Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок

"Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам".

Депутатка Верховной Рады Анна Скороход расплакалась на пленарном заседании из-за игнорирования ее правок.

Это произошло во время рассмотрения законопроекта №2239-1 по анбандлингу газотранспортной системы.

"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то походит и говорит: перестань их подавать", - сказала депутатка в слезах.

"Вчера на комитете мы достигли каких-то договоренностей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не были достигнуты", - продолжила она.

Разумкову пришлось попросить ее не плакать, и правки начали ставить на подтверждение.

Напомним, что 29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджеркой строительного комбината "Прогресс". Ее называют гражданской супругой российского банкира Алексея Алякина, сбежавшего в Украину.