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Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"

Парламентарии призвали "проявить сдержанность и беспристрастность".

Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"
Фото: betterworldcampaign.org

Народные депутаты Украины обратились с открытым письмом к председателю Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Конгресса США Элиоту Энгелю из-за заявления конгрессменов по батальону "Азов".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Парламентарии отметили высокий уровень сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и США во время операций по поддержанию мира и борьбы с терроризмом в Афганистане и Ираке, а также важность поддержки ВСУ со стороны США.

"Депутаты обращают внимание, что в письме конгрессменов и отдельных заявлениях были попытки назвать один из официальных и наиболее отмеченных подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или "overseas violent white supremacist extremist group" на основании непроверенных фактов. Такая информация вызвала негативную реакцию украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжают защищать независимость Украины от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с января 2015 Отдельный отряд спецназначения "Азов" является официальной структурой Нацгвардии и при выполнении боевых задач подчиняется исключительно Генштабу ВСУ и Министерству внутренних дел Украины.

"За время существования подразделения 26 военнослужащих погибли в боях за независимость и территориальную целостность Украины; за мужество и героизм при выполнении боевых задач награждены 1414 военнослужащих, в том числе государственными наградами - 171 военнослужащего (из них 23 - посмертно, 123 - те, кто получил ранения), отличиями Верховной Рады Украины - 28 военнослужащих, отличиями Кабинета министров Украины - 10 военнослужащих, отличия Министерства внутренних дел - 906 военнослужащих, ведомственными наградами Национальной гвардии Украины - 299 военнослужащих", - подчеркивается в письме.

Депутаты призвали Энгеля и всех причастных должностных лиц США "проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе", и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование.

Напомним, 40 конгрессменов Палаты представителей Конгресса США подписали обращение к госсекретарю Майку Помпео с требованием внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

За "Азов" заступился глава МВД Арсен Аваков. Он заявил, что "Азов" показал высокую эффективность в защите государства от военной агрессии со стороны России, и теперь его пытаются дискредитировать "другим, гибридным методом".

Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе. Осенью того же года батальон был расширен до полка. В 2015 году личный состав "Азова" был принят по контракту в Нацгвардию.

Бойцы "Азова" принимали участие в освобождении Мариуполя и соседних населенных пунктов. В последнее время личный состав "Азова" был привлечен к выполнению боевых задач на первом рубеже обороны в районе Светлодарской дуги.

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