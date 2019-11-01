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Сейчас подбирают кандидатов на обмен пленных, - Пристайко

Обмен не привязан к встрече в нормандском формате.

Сейчас подбирают кандидатов на обмен пленных, - Пристайко
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленных и изучение их дел. Об этом министр рассказал в интервью ТСН.

"Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и вместе с тем возможность освобождения", - сказал министр, отметив, что этот обмен будет более масштабным.

По словам дипломата, обмен не привязан к встрече в нормандском формате, есть желание, чтобы он произошел как можно скорее. 

"Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, на инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября Вадим Пристайко отметил, что разведение войск открывает путь к "нормандской" встрече. По мнению министра, она могла бы состояться в ноябре. 

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