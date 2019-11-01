Кремль также попытается расширить зону оккупации на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "абсолютно уверен" в военном ударе России по югу Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

По мнению бывшего главы украинского МИД, Кремль также попытается расширить зону российской оккупации Донбасса по всей территории Донецкой и Луганской областей.

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", - сказал Климкин.

По его мнению, при помощи вооруженной агрессии на юге Украины президент РФ Владимир Путин мог бы попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создания "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированный Крым. Также это позволило бы отсечь Украину от морского пространства.

Напомним, Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу.