Помощник госсекретаря США назвал действия России на Донбассе "оккупацией"

От действий Кремля страдают как сами россияне, так и граждане Украины.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филипп Рикер назвал "оккупацией" действия России на территории Украины.

В эксклюзивном интервью Radio Free Europe/Radio Liberty Рикер заявил, что от действий Кремля страдают как сами россияне, так и граждане Украины.

Рикер обвинил Россию в развязывании войны на востоке Украины и назвал ее действия в этом регионе "оккупацией". Помощник госсекретаря назвал Донбасс "одним из наиболее очевидных мест, где наблюдается пагубное влияние России". Он напомнил, что за время вооруженного конфликта в регионе погибли тысячи людей, сообщает Радио Свобода.

"Они [Кремль] взяли на себя обязательства в рамках Минского процесса найти способ разрешения [конфликта] и не выполнили эти обязательства, и мы все ещё ждем, когда это произойдет", – заявил дипломат, отметив, что "россияне расплачиваются за то, что делает их правительство, и, конечно, за это расплачиваются украинцы".

"И такого рода опасное поведение нам бы не хотелось видеть", – подчеркнул Филип Рикер.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял двухпартийную резолюцию против возвращения России в "группу семи" (G7), в которой осуждаются действия России в аннексированном ею Крыму.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после аннексии Крыма Россией. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12,8 до 13 тыс. человек.