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В Конгрессе США выступили против участия России в саммитах G7

Резолюция осуждает атаки России на демократические общества по всему миру.

В Конгрессе США выступили против участия России в саммитах G7

Конгрессмен-демократ Альбио Сайрес представил резолюцию, направленную против включения России в состав участников будущих саммитов "Большой семерки", пока она не начнет уважать территориальную целостность соседних стран и соблюдать стандарты демократического общества.

Резолюция стала ответом на недавнее заявление президента Дональда Трампа о том, что он намерен пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", передает Голос Америки.

"Членство России в "Большой восьмерке" было приостановлено в 2014 году как прямой результат ее действий в Украине, в том числе незаконного захвата Крымского региона. Будущее включение России в группу привязано к конкретному условию – уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил конгрессмен Сайрес.

По его словам, с 2014 года Россия не только не сменила курс, но и активизировала агрессивные действия в Украине и пыталась подорвать демократические устои во многих других странах, в том числе в США.

"Если президент Трамп игнорирует установленные международным сообществом условия включения России в "Большую семерку", он идет против кодифицированного американского законодательства и консенсуса в международном сообществе, – подчеркнул Сайрес. – Он также ослабляет нашу способность вести переговоры, в очередной раз показывая президенту Путину, что его агрессивные действия не повлекут за собой заявленных последствий. Я твердо убежден, что мы не должны позволять России вернуться в "Большую семерку", пока она не прекратит оккупацию украинской территории и не будет соблюдать стандарты демократических обществ".

Резолюция осуждает атаки России на демократические общества по всему миру, подтверждает, что Палата представителей поддерживает исключение России из "Большой восьмерки", и призывает всех лидеров "Большой семерки" выступить против возвращения России в группу, пока она не выполнит ранее поставленные условия.

Ранее письмо Трампу с призывом не возвращать Россию в "Большую семерку" написали четыре сенатора. 

Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после оккупации украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, прошел в Биаррице 24-26 августа. Накануне саммита Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

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