Трамп выступил за возвращение России в "Большую семерку"

Формат "Большой восьмерки" сократился до G7 после агрессии РФ против Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "определенно" может поддержать возвращение России в состав "Большой семерки". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, сообщает France Presse.

Говоря о перспективе возвращения России в G7, Трамп подверг критике своего предшественника Барака Обаму, который, по его словам, инициировал изгнание Москвы из состава "Большой восьмерки" – так называлась организация, когда в ее состав входил российский президент Владимир Путин, отмечает Голос Америки.

"Думаю, присутствие России в [G7] было бы более уместно", – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

По его словам, Обама изгнал Путина из состава группы, "потому что [Путин его] перехитрил". Президент США добавил, что группа "должна стать "Большой восьмеркой", потому что многие вопросы, которые мы там обсуждаем, имеют отношение к России", "Большой восьмерке"", – цитирует Трампа агентство Reuters.

В 2014 году из-за агрессии России против Украины участники G8 приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, проведя его в Брюсселе без участия России. Таким образом, формат "Большой восьмерки" сократился до G7.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми G8.