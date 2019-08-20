Сестры Опанасюк из дуэта Anna Maria поедут на конкурс "Новая Волна" в Россию

Певицы объяснили свое участие в российском конкурсе "желанием достойно представить там нашу страну".

Финалистки национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) будут представлять Украину на конкурс "Новая Волна" в Российской Федерации.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Eurovision.ua.

"Дуэт Anna Maria будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Новая волна", который пройдет с 24 августа в России. Поддержите девушек?", - говорится в сообщении.

Певицы объяснили свое участие в российском конкурсе " желанием достойно представить там нашу страну".

"Всего приехали участники из 13 стран - Италия, Куба, Азербайджан, Армения, Россия, Албания, Латвия, США, Молдова, Испания... Мы хотим показать, что Украина - лучшая!" - написали они в своем Instagram.

Фото: instagram

Пользователи сети раскритиковали девушек за намерение отправиться в страну-агрессор.

"Я не хочу, чтобы моя страна участвовала в конкурсе на территории страны, которая убивает наших людей! Стыд и позор тем, кто не понимает этого!", - пишет один из комментаторов.

Напомним, сестры Опанасюк вышли в финал нацотбора на песенный конкурс "Евровидение" в прошлом году. В эфире программы "PRIME:Скрипiн" на телеканале ATR они оскандалились, отказавшись напрямую отвечать на вопрос: "Чей Крым?.

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым... Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано", - сказала одна из сестер.

Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация полуострова Россией.

Победительницей нацотбора на Евровидение-2019 стала певица Maruv (Анна Корсун). У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре. В итоге Украина решила не принимать участие в конкурсе.