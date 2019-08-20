Фильм "Домой" Наримана Алиева попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии

Полнометражный фильм украинского крымскотатарского режиссера Наримана Алиева «Домой» претендует на премию Европейской киноакадемии, известной как «Европейский Оскар». Об этом сообщает Госкино на фейсбуке.

«Украинская лента оказалась среди 46 работ, которые отобрала селективная комиссия Европейской киноакадемии и рекомендовала к дальнейшему рассмотрению. Сейчас эксперты начинают формировать окончательный перечень номинантов», - сказано в сообщении.

Шорт-лист объявят 9 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье. Лауреатов премии объявят 7 декабря на официальной церемонии награждения Европейского кинокадемии, которая состоится в Берлине.

«Это первый шаг для того, чтобы фильм был номинирован на премию Европейской киноакадемии. Теперь ленту будут смотреть члены киноакадемии и голосовать. Я не могу прогнозировать никаких результатов, но быть причастным к такой премии очень важно и приятно. С каждым годом Украина все глубже интегрируется в европейский кинопроцесс, и это позволяет нам продолжать двигаться вперед», - отметил Нариман Алиев.

Глава Госкино Филипп Ильенко поздравил Наримана Алиева с очередным успехом его картины и отметил, что прошлом году в лонг-лист премии Европейской киноакадемии попало два фильма, созданные в копродукции с Украиной.

«А теперь на эту номинацию претендует полностью украинская картина, которая имеет для нас большое историческое и культурное значение. Это очень приятная новость, которая также свидетельствует о развитии украинской киноотрасли», - добавил Ильенко.

Напомним, премьера фильма «Домой» Наримана Алиева состоялась на Каннском кинофестивале, на Одесском кинофестивале картина получила гран-при, разделив его с грузинским фильмом "А потом мы танцевали" Левана Акина.

Кроме того, фильм крымскотатарского режиссера получил главную награду на Международном кинофестивале в Бухаресте.