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Фильм "Домой" Наримана Алиева получил главную награду на Международном кинофестивале в Бухаресте

Украинская премьера этого фильма состоится на Одесском международном кинофестивале.

Фильм "Домой" Наримана Алиева получил главную награду на Международном кинофестивале в Бухаресте

Фильм украинского крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" получил награду за лучший фильм и денежную премию размером в €4 тыс. на Международном кинофестивале в Бухаресте.

"Это первая награда за наш фильм. Приятно, когда твоя работа нескольких лет находит зрителя и получает положительный отзыв. Для меня важно, что крымскотатарская история оставляет свой отпечаток за рубежом и, конечно, очень весомо мнение украинского зрителя. Надеюсь, после фестивальной премьеры в Одессе сможем рассказать о наших планах в украинском кинопрокате", - сказал Алиев.

В этом году Бухарестский международный кинофестиваль состоялся 15-тый раз.

Напомним, премьера ленты "Домой" состоялась на 72-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". Картину представил директор кинофестиваля Тьерри Фремо, режиссер Нариман Алиев, продюсер Владимир Яценко и исполнители главных ролей - Ахтем Сеитаблаев и Рамзи Белялов.

Украинская фестивальная премьера состоится в рамках международной конкурсной программы 10-го юбилейного Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 12 по 20 июля.

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