Набсовет "Суспильного" отменил решение об увольнении Аласании

Через несколько дней Аласания сможет приступить к работе.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласания после вынесения судебного решения о незаконности его увольнения.

Об этом Аласания сообщил на своей странице в Facebook вечером 27 июня.

"Сегодня НС собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней ... я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать ... Отдаю должное наблюдательному совету "Суспильного" и считаю это честным и мужественным поступком", - отметил Аласания.

Он уточнил, что в случае, если Наблюдательный совет не отменил бы собственное решение, процедура его восстановления в должности растянулась бы, поскольку перед этим Аласании пришлось бы сначала уволиться с должности.

Аласания добавил, что "восстановление статуса-кво" станет "перывм шагом к слаженной работе вместе".

24 июня Аласания уволился с должности главы правления "Суспильного". Такое решение он принял, чтобы выполнить закон, ведь решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным советом НОТУ еще не вступило в силу.

Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией, временным главой НОТУ назначили Николая Чернотицкого. Позже правление компании пересмотрело это решение и отсрочило прекращение контракта.