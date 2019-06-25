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Госкомтелерадио запретил ввоз еще двух российских книг для продажи в Украине

Издания содержат пророссийскую пропаганду.

Госкомтелерадио запретил ввоз еще двух российских книг для продажи в Украине

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну из РФ еще двух книг из-за пропаганды государства-агрессора. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" (издатель – ООО "Издательство "Добрая книга", Москва), в которой рекламируется издание, не разрешенное ранее к ввозу в Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора.

Также не будет ввезена в Украину с целью распространения книга Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" московского издательства ООО "Альпина нон-фикшн".

"Несколько страниц этого издания посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически ангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства", - сказано в решении Госкомтелерадио.

Отмечается, что импортеры были намерены завезти по 5 тыс. экземпляров этих двух изданий.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 213 изданий.

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