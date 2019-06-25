В августе в Киеве состоится второй фестиваль Bouquet Kyiv Stage

С 16 по 26 августа в Киеве состоится второй фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля пройдут концерты классической, джазовой, электронной музыки под открытым небом, художественные и фотовыставки, кинопоказы, экскурсии и разговоры о культуре, и программа для детей (в том числе для детей с аутизмом) и для пожилых людей.

Все мероприятия фестиваля пройдут в двух локациях – Софии Киевской и музее "Золотые ворота".

За 11 дней фестиваля состоится более 50 событий, в которых примут участие 260 художников и музыкантов из разных стран мира. Вход на все события – по входным билетам в заповедник "София Киевская" и музей "Золотые ворота".

В программе – концерты группа ДахаБраха, Ptakh_Jung, Сон Сови, Dz’ob; Airborne Extended (Австрия), Quatuor Elysee (Франция), а также Oystein Sevag (Норвегия), Тэмми Генсрада (США), Николас Ишервуда (США), Андрея Белова (Германия), Константина Тимохина (Швейцария). На фестивале также выступят пианисты Евгений Громов и Антоний Барышевский (Украина), Гай Минтус (Израиль) и Алексей Гринюк (Великобритания) и оркестры: New Era Orchestra, Национальный президентский оркестр, Kyiv Fantastic Orchestra, "Киевские солисты".

Детали программы – по ссылке.