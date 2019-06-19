Шевченковский суд признал увольнение Аласании с должности в НОТУ незаконным

Фактически Аласания так и не оставил должность председателя правления.

Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном прекращении контракта председателя правления Зураба Аласании.

Об этом сообщила член набсовета Светлана Остапа на своей странице в Фейсбуке.

Информацию подтвердил и сам Аласания.

"Суд удовлетворил решение Зураба Аласании частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить", - написала Остапа.

При этом суд не удовлетворил иски Аласании к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Остапе.

Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией, временным главой НОТУ назначили Николая Чернотицкого. Позже правление компании пересмотрело это решение и отсрочило прекращение контракта. Аласания сейчас находится в отпуске.