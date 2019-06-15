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Умер легендарный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

"Ромео и Джульетта", а также экранизация пьесы Джузеппе Верди "Травиата" были номинированы на "Оскар". 

Умер легендарный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Франко Дзеффирелли
Фото: EPA/UPG

В возрасте 96 лет умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Об этом пишет газета La Repubblica.

Дзеффирелли умер в своем доме в Риме.  Его похоронят на кладбище Порте-Санте во Флоренции.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", - написал мэр Флоренции Дарио Нарделла в твиттере.

Дзеффирелли родился во Флоренции 12 февраля 1923 года. Он окончил Академию изящных искусств, затем поступил во Флорентийский университет. Во время Второй мировой войны участвовал в итальянском движении Сопротивления.

Дзеффирелли начал карьеру в театре во второй половине 1940-х годов в качестве театрального художника и актера. В 1950-1960-х занимался театральными и оперными постановками в Италии, Великобритании и США.

Фильм "Кемпинг" 1957 года стал первой работой Дзеффирелли в кинематографе в качестве режиссера. Среди его известных картин - фильмы по произведениям Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" с Элизабет Тейлор, "Ромео и Джульетта", "Гамлет" с Мелом Гибсоном, а также "Джейн Эйр" с Шарлоттой Генсбур.

"Ромео и Джульетта", а также экранизация пьесы Джузеппе Верди "Травиата" были номинированы на "Оскар". Кроме того, "Травиата" была удостоена премии BAFTA.

Дзеффирелли также пять раз получал национальную премию "Давид ди Донателло".

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