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Кабмин назначил замглавы Госкино Сергея Недзельского

В конкурсном отборе на эту должность, Недзельский победил еще в 2018 году.

Кабмин назначил замглавы Госкино Сергея Недзельского
Сергей Недзельский
Фото: mediananny.com

Кабинет Министров назначил заместителем главы Государственного агентства по вопросам кино Сергея Недзельского с испытательным сроком на 2 месяца. Об этом сообщается в распоряжении Кабмина №400 от 12 июня.

"Назначить Недзельского Сергея Петровича заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на два месяца", - сказано в распоряжении.

Глава Госкино Филипп Ильенко сообщал, что в конкурсном отборе на должность замглавы Госкино Недзельский победил еще в 2018 году.

Ранее Сергей Недзельский занимал должность директора департамента по производству в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и был продюсером "Pronto Film".

Напомним, в середине мая Госкино презентовало трейлер фильма "Запрещенный" о судьбе украинского поэта и диссидента Василия Стуса. Фильм выходит в прокат 5 сентября. В главных ролях: Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

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