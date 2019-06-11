На Одесском кинофестивале покажут "Кабинет доктора Калигари" в сопровождении The Tiger Lilies

На 10-м Одесском международном кинофестивале состоится показ фильма Роберта Вине "Кабинет доктора Калигари".

Как сообщают организаторы, фильм покажут в живом музыкальном сопровождении британского панк-кабаре The Tiger Lilies.

Событие состоится в Зеленом театре 17 июля.

"Кабинет доктора Калигари" - классика кинематографа, фильм 1920 года, положивший начало немецкому экспрессионизму.

"Мне импонирует немое кино, потому что это была по-настоящему интернациональная среда. ... Мне нравится характерный темный вкус раннего кино - я люблю смотреть на всех этих привидений, они выглядят как призраки, но ведь они уже и есть призраки", - рассказывает лидер группы “The Tiger Lillies” Марин Жак, работавший над музыкой к фильму.

Трио “The Tiger Lillies” сформировалось в 1989 году. За это время музыканты выпустили около 35 альбомов и получили номинацию на "Грэмми" за альбом The Gorey End, записанный с Kronos Quartet. За театральную постановку "Shockheaded Peter" группа получила приз имени Лоуренса Оливье в Великобритании.

10-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля.