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"Спасителя мира" Леонардо да Винчи нашли на яхте саудовского принца, - СМИ

По состоянию на 26 мая, яхта принца находилась в Красном море возле египетского курорта Шарм-эль-Шейх

"Спасителя мира" Леонардо да Винчи нашли на яхте саудовского принца, - СМИ
Леонардо да Винчи, "Спаситель мира"
Фото: EPA/UPG

Самая дорогая картина в мире, "Спаситель мира" Леонардо да Винчи обнаружили на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает Artnet.com.

Как сообщает Bloomberg, по состоянию на 26 мая, яхта принца находилась в Красном море возле египетского курорта Шарм-эль-Шейх.

Напомним, в марте 2019 года сотрудники Лувра и филиала музея в Абу-Даби заявляли, что не могут найти картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

В 2017 году картину продали на аукционе за $450,3 млн, и в сентябре 2018 года ее должны были выставить в ОАЭ, однако выставку внезапно отменили.

Ранее картина да Винчи принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. В ноябре 2017 года он продал ее на аукционе Christie's за рекордные $450,3 млн. Изначально имя покупателя не разглашалось, однако по словам источников The New York Times, картину купил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Картина "Спаситель мира" написана примерно в 1500 году. Долгое время она считалась утраченной и впервые была выставлена на аукцион в 1958 году. Некоторые исследователи считают, что да Винчи, возможно, писал картину не один, а вместе с ассистентом Бернардино Луини.

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