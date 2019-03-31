The New York Times узнала о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира"

В 2017 году ее продали за $450 млн на аукционе.

Сотрудники Лувра и филиала музея в Абу-Даби не могут найти картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

Об этом сообщила газета The New York Times.

Как пишет издание, в 2017 году картину продали на аукционе за $450,3 млн, и в сентябре 2018 года ее должны были выставить в ОАЭ, однако выставку внезапно отменили.

Ранее картина "Спаситель мира" принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. В ноябре 2017 года он продал ее на аукционе Christie's за рекордные $450,3 млн. По словам источников газеты, картину через посредника купил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Согласно одной из версий, картина все еще находится у него. В посольстве Саудовской Аравии отказались комментировать эту информацию.

Примерно через месяц после аукциона департамент культуры в Абу-Даби объявил, что выставит картину да Винчи в филиале Лувра. Однако в сентябре 2018 года выставку внезапно отменили без объяснения причин. По словам источника, знакомого с этим вопросом, в Париже не знают о местонахождении "Спасителя мира". Департамент культуры ОАЭ также отказывается комментировать пропажу картины.

В правительстве Франции надеются, что картина в скором времени будет найдена. Ее планируют показать в сентябре на выставке в Лувре, которая будет приурочена к 500-летию со дня смерти да Винчи.

Картина "Спаситель мира" написана примерно в 1500 году. Долгое время она считалась утраченной и впервые была выставлена на аукцион в 1958 году. Покупка картины была предметом судебных разбирательств между Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Иве Бувье.

Ранее исследователи считают, что, да Винчи, возможно, писал картину не один, а вместе с ассистентом Бернардино Луини.