Фестиваль Docudays UA назвал победителей

16-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей в конкурсных программах.
Об этом сообщается на странице фестиваля.
Главный приз международного конкурса Docu/Мир получил фильм "Голоса моря" Ким Хопкинс. Специальный диплом жюри – "Белая мама" Зоси Родкевич и Евгении Останиной.
Главный приз в конкурсе Docu/Украина получил фильм "История зимнего сада" Семена Мозгового.
Главный приз в конкурсе Docu/Коротко – у фильма "Рождения дружбы" Ацуши Куваямы. Специальный приз – у картины "Над Стиксом", диплом дали режиссерке монтажа Марии Стояновой.
Главный победитель конкурса Rights Now! – "Чистильщики" Ханса Блока и Морица Ризевика, специальный приз – "Запись еще идет" Гията Аюба и Саида Аль Батала и "Когда ягнята становятся львами" Джона Касбе.
Главная награда студенческого жюри – "Заповедник Аскания" Андрея Литвиненко.
Премию Андрея Матросова от организаторов фестиваля – "Я выросла, пока вы спали" Марчина Саутера.
Специальная награда от телеканала Current Time TV – "Перед тем, как отец вернется" Мари Гулбиани.
Приз зрительских симпатий – "Белая мама" Зоси Родкевич и Евгении Останиной.
Награда Beldocs среди фильмов программы Ukrainian Doc Preview (находящихся в производстве) – "Розы. Фильм-кабаре" Ирины Стеценко.
Параллельно на фестивале работало жюри Союза кинокритиков Украины – десять украинских кинокритиков и киножурналистов оценивали фильмы программ Docu/Мир и Docu/Украина.