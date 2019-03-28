Фестиваль Docudays UA назвал победителей

16-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей в конкурсных программах.

Об этом сообщается на странице фестиваля.

Главный приз международного конкурса Docu/Мир получил фильм "Голоса моря" Ким Хопкинс. Специальный диплом жюри – "Белая мама" Зоси Родкевич и Евгении Останиной.

Главный приз в конкурсе Docu/Украина получил фильм "История зимнего сада" Семена Мозгового.

Главный приз в конкурсе Docu/Коротко – у фильма "Рождения дружбы" Ацуши Куваямы. Специальный приз – у картины "Над Стиксом", диплом дали режиссерке монтажа Марии Стояновой.

Главный победитель конкурса Rights Now! – "Чистильщики" Ханса Блока и Морица Ризевика, специальный приз – "Запись еще идет" Гията Аюба и Саида Аль Батала и "Когда ягнята становятся львами" Джона Касбе.

Главная награда студенческого жюри – "Заповедник Аскания" Андрея Литвиненко.

Премию Андрея Матросова от организаторов фестиваля – "Я выросла, пока вы спали" Марчина Саутера.

Специальная награда от телеканала Current Time TV – "Перед тем, как отец вернется" Мари Гулбиани.

Приз зрительских симпатий – "Белая мама" Зоси Родкевич и Евгении Останиной.

Награда Beldocs среди фильмов программы Ukrainian Doc Preview (находящихся в производстве) – "Розы. Фильм-кабаре" Ирины Стеценко.

Параллельно на фестивале работало жюри Союза кинокритиков Украины – десять украинских кинокритиков и киножурналистов оценивали фильмы программ Docu/Мир и Docu/Украина.

Фото: Спілка кінокритиків України