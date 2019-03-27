На государственных киностудиях должны провести аудит и инвентаризацию, считают они.

Трое членов конкурсной комисии по выбору генерального директора Национальной киностудии имени Довженко обнародовали свои отдельные размышления относительно будущего киностудии.

Документ, оказавшийся в распоряжении LB.ua, подписали основательница ТОВ "Киноман" и бывший директор кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе, генеральный продюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синькевич и гендиректор Национального центра Довженко Иван Козленко.

Отдельное мнение членов комиссии прикреплено к протоколу голосования за директора киностудии Довженко, которое состоялось в пятницу, 22 марта. Напомним, в результате голосования комиссии, состоявшей из 9 человек, директором киностудии остался Олесь Янчук.

Так, в документе эксперты отмечают, что "проблемы государственных киностудий должны рассматриваться комплексно". Назначение очередного директора без планов по реформирования киностудий "не решит вызовы, которые стоят перед государственными киностудиями".

"Поскольку стратегическую концепцию реформирования государственного киносектора не разработали, мы предлагаем Министерству культуры Украины инициировать общественные слушания при участии авторитетных менеджеров культуры, междунароных доноров, представителей органов власти и специалистов киносферы для совместной работы по разработки концепции реформирования государственного сектора кино", – говорится в документе.

Члены комиссии считают, что подобным конкурсам должны предшествовать аудит и инвентаризация предприятий, руководителей которых должны выбирать конкурсные комиссии.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Отметим, что оба претендента на пост гендиректора киностудии им. Довженко – и Олесь Янчук, и Сергей Слепак – в ходе презентаций своих программ по развитию киностудии говорили о том, что будут лоббировать квоты на получение государственного финансирования на киностудию. По мнению Янчука, прошлогодняя программа Минкульта по финансированию фильмов патриотической направленности должна была быть передана на киностудию Довженко. С 2014 года киностудия Довженко получила финансирование от Госкино на четыре картины, в том числе на "Тайный дневник Симона Петлюры" Олеся Янчука.